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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. بكاء مذيع "القاهرة الإخبارية" أثناء نعيه أحد أفراد طاقم القناة بقطاع غزة

بكاء مذيع القاهرة
بكاء مذيع القاهرة الإخبارية أثناء نعيه أحد أفراد طاقم القناة
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دخل الإعلامي محمد عبيد، مذيع فضائية “القاهرة الإخبارية” في حالة من البكاء، أثناء نعيه لأحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية بقطاع غزة، وأجهش بالبكاء.

وقال "عبيد": "هناك أعداد كبيرة من الصحفيين وآخرهم زملاؤنا في قطاع غزة يروح ضحية هذا العدوان الذي لا يفرق أو يحترم أي قوانين لحماية الصحفيين أو حماية الأطقم الطبية ومنشآت الأمم المتحدة".

وأضاف: "أعداد أخرى تنضم إلى مجموعة الشهداء من زملائنا، الأمر لا يفرق بين أحد في قطاع غزة إن كان يرتدي سترة الصحفي أو لا يرتديها، وإن كانت القوانين الدولية تجرم ذلك لكنه غير بعيد عن نيران الاحتلال، حتى أنها لا تترك المصاب في مكانه".

وتابع: "جرائم تدينها كل الأعراف الدولية والصحفية، وذلك لن يثني القاهرة الإخبارية، عن القيام بعملها وإن ضحت بأرواح أبنائها، ومستمرون في تغطية ما يجري في قطاع غزة، ونشد على عضد زملائنا المستمرين في العمل بقطاع غزة".

الإعلامي محمد عبيد القاهرة الاخبارية قطاع غزة الصحفيين الاطقم الطبية