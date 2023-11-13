سمية الخطيب: قوافِل لمُتابعة إدارة أوسيم التعليمية بتعليم الجيزة لمتابعة الانضباط الإدارى

توجهت سُمَيَّة الخَطيب وكيل المُديريّة وأمل مبروك مدير عام التعليم العام محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية فى قافلة تعليميّة إلى إدارة أوسيم التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – ثانوي " وذلک لمتابعة سَيرِ العمليّة التعليميّة والتوجيه المالي والإداري بالمديرية لمتابعة السجلات كان ذلک بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي وبحضور محمد يحي الحبشى مدير عام الإدارة وصبحى ظريف وكيل الإدارة .

وجاء ذلك بُناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و أشرف سَلُّومَة وكيل الوزارة حيث تم توجيههم إلي مقر ديوان الإدارة ومدارس الإدارة لمتابعة سير العملية التعليمية

وقد قامت القافلة بمتابعة عدد من المدارس منها :

أوسيم الابتدائية المشتركة

أوسيم الابتدائية الجديدة

أوسيم الثانوية التجارية المشتركة

دار الهدى الرسمية لغات

عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة

السادات تعليم أساسى

أيمن سمير الإعدادية

ممدوح سالم الابتدائية

أوسيم الحديثة

طلائع المستقبل تعليم أساسى

الإسماعيلية الإعدادية بنات

القاهرة الابتدائية ف ١

الزيدية المشتركة

أوسيم الثانوية المشتركة

عز الدين فهمى

عمر بن الخطاب الثانوية

برطس الثانوية

القيراطيين الصناعية

الصفا تعليم أساسى

صيدا الابتدائية

المنال تعليم أساسى

أوسيم تعليم أساسى

الجيل الجديد تعليم أساسى

بشتيل الثانوية

على مبارك الابتدائية المشتركة

المجد الابتدائية المشتركة

البراجيل الابتدائية الجديدة

6 أكتوبر الابتدائية المشتركة

الأمل تعليم أساسى

بشتيل الابتدائية الجديدة المشتركة

بشتيل الإعدادية بنين

بشتيل الإعدادية بنات

نجيب محفوظ الإعدادية

باحثة البادية الابتدائية المشتركة

دولسى الثانوية

الفاروق عمر الإعدادية الثانوية

حيث تم متابعة طابور الصباح والفصول الدراسية والمعامل وشئون الطلاب ومطابقة المناهج الدراسية للجدول الزمنى والسجلات ودورات المياه والنظافة العامة بالمدارس

وتقييم المدارس من حيث الأداء والانضباط

وقد وجهت" الخطيب" وكيل المديرية و"مبروك" مدير عام التعليم العام بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.

