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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يقصف أهدافا في جنوب لبنان

شمال إسرائيل
شمال إسرائيل
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أفادت القناة "السابعة" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل وسط اشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.
وذكرت القناة أن صتفرات إنذار من الصواريخ دوت كذلك في صفد وعكا وحيفا وفي منطقة "ديشون" بالجليل الأعلى.

بدورها، أفادت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" بأن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية أهدافًا في جنوب لبنان؛ ردًا على إطلاق الصواريخ، مُشيرة إلى أن إسرائيليين اثنين أُصيبا جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مُستوطنة "نطوعا" في الجليل.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن الجيش طلب من سكان الجليل الأعلى الالتزام بالبقاء في الملاجئ.  
 

جنوب لبنان شمال إسرائيل صفد حيفا