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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر نتيجة المتقدمين للعمل بوظيفة مهندس بالأجر اليومي بالقليوبية

مح
مح
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أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، نتيجة المتقدمين للعمل بوظيفة مهندس بالأجر اليومي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وعددهم 119 مهندس ومهندسة.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم، أن تقديم التظلمات اعتبارًا من  غدا الثلاثاء ولمدة 10 أيام بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

يُشار إلى أنه جرى التقدُم للاختبارات (138) مهندس مدني، و(2) مهندس طرق، و(88) مهندس كهرباء، و(9) مهندسين مساحة، (74) مهندس عمارة، و(26) مهندس ميكانيكا، و(20) مهندس زراعي، و(13) مهندس تخطيط عمراني، (6) مهندسين برمجة، و(7) مهندسين شبكات، و(11) مهندس جرافيك، و(1) مهندس صيانة حاسب آلي، و(1) مهندس أمن معلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى انعقاد امتحان تحريري لعدد من المُتقدمين في الشهر الماضي وذلك بمركز الإختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم إستكمال الإختبارات العمليه والشفوية وسمات الشخصية لعدد 79 مهندساً ومهندسة في ثلاثة تخصصات هي العمارة والتخطيط والمساحة.

نتيجة المتقدمين

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