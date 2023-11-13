الونش والجزيري يواصلان التأهيل بتدريبات الزمالك

واصل محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجهما التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، قبل خوض فقرة إضافية بالركض حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.