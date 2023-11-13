بوكيتينو يعتذر لجوارديولا وحكم مواجهة تشيلسى ومانشستر سيتى

أعتذر ماوريسيو بوكيتينو المدير لفنى لفريق تشيلسي، لبيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، والحكم أنتوني تايلور، بعد حالة الغضب التى عاشها فى مباراة أمس والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بأربعة أهداف لكل فريق.

واستضاف فريق تشيلسى نظيره مانشستر سيتى، فى مواجهة هى الأشرس فى الدورى الإنجليزى حتى الآن، والتى انتهت بأربعة أهداف لكل فريق، وذلك على ملعب "ستانفورد بريدج"، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت تلك المباراة بطريقة غاضبة بعدما اقترب بوكيتينو، الذي شعر أن تايلور حكم المباراة، حرم فريقه من فرصة تسجيل هدف بعد إطلاق صافرة النهاية، من الحكام بغضب واضطر طاقمه المعاون إلى إبعاده.

كما ترك بوكيتينو جوارديولا ينتظر مصافحته، لكنه عاد في النهاية إلى النفق دون أن يتبادل المجاملات مع مدرب منافسه.

وقال بوكيتينو الذي تم إشهار البطاقة الصفراء في وجهه: "أحتاج إلى الاعتذار لأنتوني والحكام والحكم الرابع، في تلك اللحظة، شعرت أنه ربما يستطيع رحيم سترلينج التقدم ليسجل الهدف الخامس".

وأضاف: "أنا أستحق أن يتم إنذاري لأنني تجاوزت الحد.. إنها ليست صورة جيدة بالنسبة لي ولكرة القدم، هذا النوع من السلوك، أريد أن أعتذر لجوارديولا أيضًا لأنني لم أره في هذه اللحظة".