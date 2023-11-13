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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير قانوني: ما يحدث في غزة محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

غزة
غزة
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قال محمد غلاب الحطاب، الخبير القانوني، إن الصهاينة منذ أن وطأت أقدامهم أرض فلسطين وهم يخالفون كافة الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المعاهدات الدولية والقومية ولا يعترفون إلا بالأمر الواقع، فهم أشخاص جاءوا مغتصبين وهم لا يؤمنون بالقانون. 

وأضاف "غلاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حوار اليوم" على فضائية "النيل للأخبار": "نحن كعرب منحناهم الفرصة بالتوغل في الإعلام العالمي وتركنا لهم المجال والمساحة الكافية التي يمكنهم من خلالها محاربتنا إعلاميًا وسياسيًا".

وتابع، أن ما حدث في غزة منذ الـ 7 من أكتوبر هو بمثابة تحرش سياسي بمصر وتحرش دبلوماسي وتمرير ما لديهم من أفكار وتهجير للشعب الفلسطيني حتى تخلو لهم الأرض ويفعلوا ما يشائون في الأراضي المقدسة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قالها بوضوح لا للتهجير ولا لتصفية القضية الفلسطينية.

وأردف، أن مشروع التهجير هو مشروع قديم حديث يأتي كل مرة بشكل أو بآخر.

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