محمد حفظي ينافس بـ 4 أفلام في مسابقات مھرجان البحر الأحمر السینمائي

ينافس الكاتب والمنتج محمد حفظي في مھرجان البحر الأحمر السینمائي بأربعة أفلام، في مسابقاته المختلفه، حيث ينافس فيلمي “ھجان” و"بنات ألفة" في مسابقة روائع عربیة، و"كوالیس" في مسابقة البحر الأحمر و"ANIMALIA" ضمن اختیارات عالمیة، وذلك بالدورة الثالثة من المھرجان المقرر عقدھا في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 دیسمبر المقبل.

الجدير بالذكر انه كان فیلم ھجان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مھرجان تورنتو السینمائي الدولي، في سبتمبر الماضي.

وتدور أحداث فیلم ھ ّجان حول مطر وأخیھ غانم اللذان یعیشان في صحراء السعودیة الشاسعة. ویؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لریاضة سباقات الھجن للاحتفاظ بجملھ حفیرة. بعدما یوظفھ المالك القاسي جاسر، على الصبي مطر بذل أقصى ما لدیھ لإنقاذ حیاة حفیرة، في دراما بلوغ سن رشد خالدة. الفیلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشیماء طیب، عزام النمر، تولین بربود وإبراھیم الحساوي.

أما فیلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن ھنیة، فھو ترشیح تونس الرسمي لجوائز الأوسكار وقد لقى عرضھ العالمي الأول في مھرجان كان السینمائي ضمن المسابقة الرسمیة استقبالا حافلا. بنات ألفة مستوحى من قصة حقیقیة لسیدة تونسیة اسمھا ألفة لدیھا ٤ بنات، تعاني من الفقر وتشھد وقوع بناتھا في مستنقع الإرھاب والتطرف فتحاول مساعدتھن بعدما انتھى بھن المطاف في السجن بسبب ھروبھن إلى لیبیا وانضمامھن إلى تنظیم داعش الإرھابي. شارك في بطولتھ الفنانة ھند صبري والتي قدمت دور ألفة، بمشاركة نور فروي وإشراق مطر ومجد مستورة، كما شاركت كوثر بن ھنیة في كتابة السیناریو وتولت عملیة المونتاج بنفسھا والفیلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك .

وفي المسابقة الرسمیة الفیلم التونسي المغربي كوالیس الفائز بجائزة السینما والفنون خلال الدورة 80 من مھرجان فینیسیا السینمائي الدولي. بطولة عبد الله بادیس وصالح بكري وعفاف بن محمود التي تولت كتابة الفیلم وشاركت في إخراجھ مع المخرج خلیل بن كیران.

تدور أحداث كوالیس حول ھادي، عضو فرقة الرقص، الذي تصاب رفیقتھ في الحیاة وعلى المسرح عایدة. تتوالي الأحداث خلال لیلة طویلة، أثناء عبورھم لغابة متوجھین نحو أقرب قریة بحثا عن طبیب. یجد الفریق نفسھ، في لیلة اكتمل بدرھا، أمام متاھة غیر متو ّقعة، وأمام تح ّدي إنقاذ العرض الأخیر الحاسم.

وأخیرا في اختیارات عالمیة فیلم ANIMALIA ، من تألیف وإخراج صوفیا العلوي. كان الفیلم قد حصل على عرضھ العالمي الأول في مھرجان صاندانس السینمائي حیث فاز بجائزة لجنة التحكیم الخاصة للسینما العالمیة. الفیلم من بطولة أمیمة برید، ومھدي دھبي، وفؤاد أوغاو، ویتتبع قصة شابة حامل في المغرب تنقلب حیاتھا رأ ًسا على عقب بسبب غزو خارجي.