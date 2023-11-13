بث مباشر.. مؤتمر صحفي للشركة المتحدة والتحالف الوطني وحياة كريمة أمام معبر رفح

تقدم “البوابة نيوز”، بث مباشر، نقلا عن فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، لمؤتمر صحفي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني وحياة كريمة أمام معبر رفح.

هذا وقد وصل وفد من إعلاميي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى مطار العريش، برئاسة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

وضم الوفد عددًا من الإعلاميين، منهم الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير “البوابة نيوز”، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج “الضفة الأخرى” على قناة القاهرة الإخبارية، وعدد آخر من الإعلاميين.

https://www.youtube.com/live/8syY57TBsh0?si=0VJWrDMF280mCD0u