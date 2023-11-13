وزير الطيران المدني يلتقي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي لبحث التعاون المشترك

التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بـ«أبوبكر عمر هادي»، رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، وذلك على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF والمقام خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها دراسة تشغيل خطوط طيران جوية وتجارية ورحلات شحن جوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية چيبوتي لتسهيل حركة النقل للركاب والبضائع بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجال صناعة النقل الجوي، حيث من المقرر إرسال خبراء من شركتى مصر للطيران وإيركايرو إلى جيبوتي خلال الفترة القادمة لبحث ما يمكن تقديمه من دعم وتعاون لدولة جيبوتى الشقيقة

فى هذا المجال.

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس حلمى إلى دعم وزارة الطيران المدنى لدولة جيبوتي لتطوير قطاع الطيران المدنى بها وتحقيق الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن دراسة إمكانية تسيير خط جوى مباشر يربط البلدين.

وأكد أن وزارة الطيران المدنى حريصة كل الحرص على استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف أنشطة الطيران المدني خاصة وأن مصر و چيبوتى تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية متميزة.

ومن جانبه أشاد أبو بكر عمر هادي بما لمسه من أعمال تطوير وتحديث بقطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية ،كما أعرب عن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدنى المصرية وشركاتها التابعة نظرًا لما تتمتع به من خبرات وكوادر متخصصة على أعلى مستوى في مجال الطيران المدنى .