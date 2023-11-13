مدير مستشفى الشفاء بغزة: أخرجنا الأطفال الخدج من الحاضنات ونلفهم بالقصدير لإبقائهم على قيد الحياة

كشف مدير مستشفى الشفاء في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، أن الأطفال الخدج في أكبر مستشفى في غزة، يتم لفهم ببطانيات الألمنيوم ووضعهم بجوار الماء الساخن في محاولة يائسة لإبقائهم على قيد الحياة.

وقال سلمية في تصريح أدلى به لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - إن العاملين في مستشفى الشفاء يكافحون لإبقاء الأطفال حديثي الولادة على قيد الحياة بعد نفاد إمدادات الأكسجين، وكان عليهم نقل الأطفال يدويا من حاضنات وحدة الأطفال حديثي الولادة، إلى مكان آخر من المستشفى.

وتظهر الصور العديد من الأطفال حديثي الولادة الذين تم إخراجهم من الحاضنات في المستشفى، ونُقلوا معا، ووضُعوا في سرير واحد.

وأضاف سليمة أن حوالي 7000 شخص يقيمون حاليا في المستشفى إلى جانب 1500 مريض وأفراد الطاقم الطبي، مشيرا إلى أن المستشفى طلب من الجيش الإسرائيلى 600 لتر من الوقود كل ساعة لتشغيل مولداته لكن الجيش لم يستجب بعد.

يأتي ذلك مع مواصلة القوة النارية الإسرائيلية قصف الشوارع المحيطة مع نفاد احتياطيات الوقود المتبقية، مما يجعل المستشفى غير قادر على العمل.

ونفت الفصائل الفلسطينية - فى بيان لها - رفض أي كميات من الوقود من إسرائيل للاستخدام الطبي في مستشفى الشفاء في قطاع "غزة"، وقالت إن عرض إسرائيل تزويد مستشفى الشفاء بحوالى 300 لتر من الوقود يمثل استخفافا بآلام وعذابات المرضى، فهذه الكمية لا تكفي لتشغيل المولدات فيه لأكثر من نصف ساعة.