علاء عابد: نحتاج لثورة تشريعية في مجال الطفولة  

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بثورة تشريعية في مجال الطفل ، قائلا: نحتاج لثورة كامله من التشريعات لبناء الإنسان ، وذلك بناءا علي ما ذكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نسعي لبناء الإنسان وان الرئيس،و هو اول من نادي بالاهتمام بالطفل .

واضاف النائب علاء عابد، أن لدينا 41 مليون طفل منهم 22 مليون طفل ذكر، و19 اناث،الدوله بتعالجهم وتعلمهم طبقاً للمواد ٦ و٨٠ و٨٢ من الدستور المصري وفي هذا التوقيت اللي بنعمل قوانين لحماية الطفل هناك إبادة للطفل الفلسطيني.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.



وأكد النائب علاء عابد، أننا لدينا منظمات حقوق الإنسان في مصر تعمل على حماية حقوق الطفل، والبرلمان المصري يسن القوانين لحماية الطفل ، ولكن المجالس في اوروبا والكنيست الاسرائيلي تسن قوانين لابادة الطفل الفلسطيني، بامدادهم باليات عسكرية وتقديم دعم مادي وعيني ، لإبادة الدولة الفلسطينية، مشيرا الي انه لم يشهد العالم منذ هيروشيما مثل هذه المجازر.