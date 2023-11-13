رفع 753 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق، في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت عن رفع 332 حالة اشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 221 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق ( الجمهورية ،الشاذلى ، عرابي - الكورنيش

- الوحدة العربية - الموقف - ميدان الساعه)

ومن جنابها وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.