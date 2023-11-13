المؤبد للمتهم بقتل صديقه بسبب رفضه سداد ثمن بيع المواد المخدرة في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة، الدائرة العاشرة، بالسجن المؤبد لعاطل وذلك بعد قيامه بالتخلص من صديقه بقرية طناح التابعة للمركز وذلك بعد نشوب خلافات مالية بينهما لاتجارهم بالمواد المخدرة ورفض المجني عليه رد مبلغ حصيلة بيع المخدرات للمتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشار محمد يسري الحسيني، والمستشار هيثم سلامة سليمان، وسكرتارية محمد عبدالهادي وطارق عبداللطيف محمد في القضية رقم 10770 لسنة 2023 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1363 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار أكرم سرحان،رئيس النيابة الكلية - القائم بأعمال المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة في ذلك الوقت، قد أحال المتهم"كريم مجدي عبدالنبي أحمد إبراهيم"، 24 عامًا، محبوس لأنه بتاريخ 8/3/2023 بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه" عبدالله محمود عبدالله الفتيكي"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض كتر راستدرجه الو مكان قصي بعيدًا عن أعين الرقباء وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا بأحجار حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه الأخيره محدثًا ما به من اصابات والموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحباته قاصدًا من ذلك ازعاق روحه.

وتضمن أمر الإحالة ان الجناية اقترنت بها جناية اخرى وهي انه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات (هاتف محمول- دراجة نارية) المبينة وصفًا بالأوراق والمملوكة بالمجتي عليه وكان ذلك ليلًا بالطريق العام وذلك عقب اتمامه ارتكاب الواقعة محل الاتهام الاول حال احرازه "كتر".

وادلي والد المجني عليه بشهادته امام النيابة العامة بانه حال عودتة لمسكنه ليلًا فوجئ بعدم تواجد نجله المتوفي فهاتف نجله غير مرة الا ان هاتفه كان معلقًا فانتابه الشك لأمر نجله فصار يجوب الطرقات بحثًا عنه حتى تقابل مع طفل الذي انبئه ان نجله المتوفي ورد اليه اتصالًا من المتهم طالبًا لقاءه بمنطقة الترعة الحولة محل العثور على الجثمان فاستجاب لطلبه وقاد الدراجة البخارية وتوجه صوبه وظل وباقي اهل بلدته البحث عنه حتى عثر عليه مقتولًا ومتهشم الرأس وفي جانبه أحجار عليها آثار دماء وتبين له سرقة الدراجة البخارية والهاتف المحمول الخاصين بنجله.

كما ادلى المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس مباحث مرك المنصورة في ذلك الوقت بشهادته، ان تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم الواقعة وان المجني عليه المتوفي والمتهم جمعتهما علاقة صداقة ويتجران سويًا بالمواد المخدرة وعلى اثر خلاف مالي بينهما كون المجني عليه لم يرد للمتهم حصيلة بيعه المواد المخدرة فعقد العزم على التخلص منه وسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول وما ان ظفر به حتى باغته بان انهال عليه ضربًا بحجر استقر في رأس المجني عليه حتى خارت قواه ولفظ انفاسه