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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة أبوسليم الليبي

معتمد جمال مدرب عام
معتمد جمال مدرب عام الزمالك
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عقد معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة  مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

شهدت الجلسة حديث سريع بين معتمد جمال واللاعبين حول برنامج إعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، و شرح بعض الأفكار الفنية المطلوب تنفيذها بجانب علاج بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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