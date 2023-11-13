دفن جثة مسن توفي في انهيار جزئى لعقار بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأثنين، بدفن جثة مسن توفى اثر انهيار جزئي لعقار مكون من عدة طوابق ، عقب الانتهاء من الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والإستعلام عن العقار من الحى .

كان لقي مُسن مصرعه إثر إنهيار جزئي لعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

تلقت قوات الحماية بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار جزئي بأحد العقارات بمصرع مسن.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى قصر العيني، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.