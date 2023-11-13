المفتي يصدق على حكم إعدام قاتل زوجته بالفيوم

أيدت الدائرة السادسة بحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب، وعمرو أبو الاسرار ، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بإجماع الآراء، حكم الإعدام على منجد افرنجي، قاتل زوجته بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، عقب إرسال أوراقه في الثامن من اكتوبر الماضي، وكانت المحكمة حددت جلسة دور الانعقاد في الثالث عشر من نوفمبر للنطق بالحكم.

وكان المتهم قد أعترف أمام هيئة المحكمة بجريمته قائلا: "أنا معترف بقتل زوجتي لأسباب خاصة، وسأله رئيس المحكمة ب ما سبب قتلك لزوجتك، فأجابه، أسباب خاصة .

يذكر أنه استقبلت مستشفى الفيوم العام جثة زوجة شابة تدعى إيمان ضيف عبد العزيز أبو حامد، 20 سنة، وتبينّ وجود شبهة جنائية في الوفاة بسبب وجود خرابيش وآثار خنق على رقبتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة جمال.ع.س.م، 31 سنة، منجد أفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثان الفيوم، معُللًا ارتكابه بجريمة قتل زوجته داخل شقة الزوجية لشكه في سلوكها. وقيدت القضية التي حملت رقم 3650 لسنه 2023 ، جنايات قسم ثاني الفيوم، والمفيدة برقم 61 لسنه 2023 كلي الفيوم .