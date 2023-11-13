مصرع وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 شخصا آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط القاهرة الغربي، بعد الفيوم الجديدة قبل قصر الباسل ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أنه بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد السائق أدى ذلك لوقع الحادث مسفرا عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف الجهات المختصة والمصابين لنفس المستشفى وذلك لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما قامت القوات بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.