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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئاسة الروسية تدعو إلى عدم التستر على نتائج التحقيق بشأن الهجوم على أنابيب "التيار الشمالي"

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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دعا دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إلى عدم التستر على نتائج التحقيق في الهجوم على خطي أنابيب غاز "التيار الشمالي"، مشيرا إلى أنه يجب نشر النتائج وتحديد أسماء جميع المسئولين. 
وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين - "نتحقق بحذر ودقة فائقة من التحقيقات المتعلقة بأعمال تخريب (التيار الشمالي)، وهذا سبب يدفع القائمين على التحقيق إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار وعدم التستر على نتائج هذا الموضوع".

وأضاف: "من الضروري السعي إلى إعلان ونشر نتائج التحقيق في الهجوم الإرهابي على (التيار الشمالي)، وتسمية مرتكبي الهجوم ومنفذيه ومن شاركوا في التنسيق ومن أمروا بتنفيذه". 
 

الكرملين التيار الشمالي