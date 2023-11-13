بالفيديو والصور.. وفد من إعلاميي المتحدة يزور المصابين في أحداث غزة بمستشفى العريش

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من زيادة وفد من إعلاميي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للفلسطينيين المصابين في أحداث غزة بمستشفى العريش، اليوم الإثنين.

ويظهر الفيديو، قيام عدد من الإعلاميين بالشركة المتحدة يتقدمهم أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة منهم المنتج تامر مرسي والمنتج محمد السعدي وعدد من الإعلاميين منهم الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير “البوابة نيوز”، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج “الضفة الأخرى” على قناة القاهرة الإخبارية، وعدد آخر من الإعلاميين.

كانت قد وصلت، أمس، قافلة مساعدات من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى معبر رفح، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.