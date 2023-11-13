ضبط مرتكبى واقعة مقتل صاحب محل كمبيوتر بالقاهرة وسرقة مشغولات ذهبية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بغياب شقيقه (مالك محل ألعاب كمبيوتر - كائن بدائرة القسم) وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه إشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها.. بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (سائقى توك توك "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، بقصد السرقة ، عقب علمهما من والدة خطيبة أحدهما "تم ضبطها" بأن المجنى عليه يحتفظ بكمية من المشغولات الذهبية داخل المحل ملكه، وقيامها بتحريضهما على سرقة المجنى عليه، فقاما بالتوجه للمجنى عليه بدعوى إصلاح جهاز كمبيوتر، وقاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية "شومة" ، وإستوليا على (مجموعة من السبائك والمشغولات الذهبية والإكسسوار- هاتفى محمول) ولاذا بالفرار وعقب ذلك قاما بالتخلص من الهاتفين والعصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائهم بنهر النيل وتسليم المشغولات الذهبية للمُحرضة، لدى المحرضة وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال المتهمان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

