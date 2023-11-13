تجديد حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية بغرض التشاجر في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة، اليوم، تجديد حبس 9 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتشاجر وحيازة اسلحة نارية وبيضاء بسبب خلافات نشبت بينهما بدائرة القسم .

كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اعتزام بعض الأشخاص للتشاجر بدائرة قسم شرطة الأهرام وقيامهم بتجهيز الأسلحة النارية والبيضاء لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط طرفـى المشاجرة "طرف أول" 6 أشخاص، وبحوزتهم "بندقية خرطوش، 4 فرد محلى، سلاح أبيض، عدد من الطلقات النارية، "طرف ثان" 3 أشخاص ، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض" وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للتشاجر فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات لخلاف على أولوية المرور أثناء سيرهم بدائرة القسم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.