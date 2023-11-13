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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: مصر حريصة على دعم التنمية في القارة الأفريقية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على دعم التنمية والتعاون في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أنَّ القارة تمتلك القدرات والإمكانات اللازمة لذلك، ولكن هناك معوقات تقف في طريق تحقيق ذلك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، ونقلتها «إكسترا نيوز»، إن مصر حريصة على البناء والتنمية والتعمير والتعاون فيما يخص الدول الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي أنَّ مصر سعيدة بوجود الدول الأفريقية في المعرض، متمنياً أن يحقق المعرض الأهداف المرجوة منه.

المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية - الرئيس عبدالفتاح السيسي