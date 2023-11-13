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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القصير" يتوجه إلى الصين للمشاركة في المنتدى الثاني للتعاون الصيني الأفريقي في الزراعة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك للمشاركة في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الافريقى فى الزراعة والذي يعقد خلال الفترة من 13-16 توفمبر 2023.
وجاءت مشاركة "القصير" في المنتدى بناءا على دعوة تلقاها من الدكتور تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني.
وعلى هامش المنتدى سوف يقوم القصير بعقد لقاءات ومباحثات ثنائية مع السادة وزراء الزراعة والمسئولين المشاركين في المنتدى، 
يرافق وزير الزراعة خلال زيارته للصين د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

بكين المنتدى الثانى للتعاون الصينى الافريقى