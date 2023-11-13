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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 طالبات في انقلاب ميكروباص بالغربية

ارشيفيه
ارشيفيه
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شهد طريق قرية كفر سليمان التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 7 طالبات بجامعة طنطا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر سليمان التابعة لمركز بسيون، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القرية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة 7 طالبات بجامعة طنطا إثر الحادث بكسور وجروح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.

جامعة طنطا شرطة النجدة محافظة الغربية