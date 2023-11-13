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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كندة علوش توجه رسالة مؤثرة بعد مشهد الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء

كندة علوش
كندة علوش
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تتفاعل الفنانة السورية كندة علوش بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة رسائل شديدة اللهجة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وما يحدث منهم للشعب الفلسطيني التي تنتهك الحقوق الإنسانية مستهدفين المستشفيات والأحياء السكانية.

وجهت علوش رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، قائلة: "لن يستطيع أحد أن يحاضر علينا بعد اليوم بالإنسانية ونبذ العنصرية وحقوق الإنسان، فبعد مشهد الأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء.. لا يحق لأحد أن يتكلم".

وأضافت: "تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية هذا العالم وكذبه وصفاقته، ومن صمت أمام صور هؤلاء الأطفال فليصمت للأبد، هو إعلان فج لأن القادم أكثر وحشية وبشاعة وإجرام".

كندة علوش عبر منصة “إكس”

وفي هذا السياق، الفنانة كندة علوش يُعرض لها حاليًا فيلم "نزوح"  وروجت عنه عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "نزوح الجسد والروح من مسكنها وموطنها الأصلي إلى مصيرها المجهول بحثًا عن الأمان، ‎هو نزوح السوري والفلسطيني والعراقي وهربًا من الحرب والموت والجوع بحثًا عن السكينة والنور".

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