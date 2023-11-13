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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية أمر مهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الدول والحكومات المشاركين في فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية والشركات المتواجدة، موضحا أنه «من الهام تدعيم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية فلدينا قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية كبيرة، ولا ينقص سوى تنسيقه والتعاون الإداري».

وأضاف خلال كلمته بافتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، وتبثه «إكسترا نيوز»، «أشكركم على مشاركتم الإيجابية والشكر الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتجارة والتصدير والاستيراد على الجهد المبذول».

المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية - الرئيس عبدالفتاح السيسي