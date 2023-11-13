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الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع 

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس وتضم كلا من:

يحيى كدواني -  مستقبل وطن 
محمد الخناوي - مستقبل وطن 
مدحت الكمار - مستقبل وطن 
سمير عبد المقصود - مستقبل وطن
صبورة السيد - مستقبل وطن
زكريا حسان - مستقبل وطن
مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن
حسن المير - مستقل
ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن 
طارق الطويل -  الشعب الجمهوري
راوية مختار - الإصلاح والتنمية 
عفاف زهران -  مصر الحديثة 
سناء السعيد - المصري الديمقراطي 
رشا كليب -  مستقل

مجلس النواب تشكيل لجنة القيم لجنة القيم