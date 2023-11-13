دفن جثمان عاملة توفت داخلة جمعية خيرية بالجيزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان فتاة تم العثور علي جثتها داخل جمعية خيرية بأبو النمرس جنوب المحافظة، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة المتوفية تدعى "راندا.م" ٢٥ سنة، تعمل بالجمعية الخيرية التي ماتت بها، وكانت تمر بأزمة نفسية قررت على إثرها التخلص من حياتها، شنقاً بإحدى غرف الجمعية، وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان العاملة، أنها كانت ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة تتدلى من حبل مثبت بالسقف.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس من غرفة النجدة بالعثور علي فتاة تعمل داخل جمعية خيرية متوفيه، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة راندا م، وبه آثار خنق حول الرقبة.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة تعمل داخل الجمعية وأنها حياتها شنقا بسبب مرورها بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية.