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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني يحمل المجتمع الدولي المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية في غزة

غزة
غزة
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حملت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة. 
وقالت المتحدثة - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية: "اليوم، نحن نحمّل المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسئولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة، بعد إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل؛ بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي".
وكانت "الهلال الأحمر الفلسطيني" قد أعلنت، أمس الأحد، عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بشكل كامل، مؤكدة أن المستشفى يعاني من شلل كامل في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، مبينة أن المسافة بين مدخل المستشفى والآليات العسكرية والدبابات لا تزيد على 20 مترًا.

 

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