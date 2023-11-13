بالفيديو والصور.. وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش

وصل وفد من الإعلاميين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى مطار العريش، اليوم الاثنين، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" والقاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وتقدم الوفد أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة منهم المنتج تامر مرسي والمنتج محمد السعدي وعدد من الإعلاميين منهم الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير “البوابة نيوز”، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج “الضفة الأخرى” على قناة القاهرة الإخبارية، والإعلامي يوسف الحسني وعدد آخر من الإعلاميين.
وكانت قد وصلت، أمس، قافلة مساعدات من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى معبر رفح، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.