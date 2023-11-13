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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء الفلسطيني: قصف المستشفيات داخل قطاع غزة جريمة حرب

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنّ قصف المستشفيات داخل قطاع غزة جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي، وإسرائيل جعلت مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على القطاع وحولتها لثكنة عسكرية. 

وأضاف "أشتية"، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ من يزود إسرائيل بالسلاح فهو شريك في جرائم القتل ضد الأطفال والنساء بقطاع غزة، وندد رئيس الوزراء الفلسطيني بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. 

وطالب الأمم المتحدة بإنزال مساعدات إنسانية لغزة جوًا وفتح ممرات إنسانية وعدم اقتصارها على معبر رفح فقط، مشيرًا إلى أنّ أموال غزة هي حق للفلسطينيين ونرفض قرار إسرائيل باستقطاعها، موضحًا أنّ قطع الكهرباء ومنع وصول الوقود لمستشفى الشفاء ولقطاع غزة بالكامل جريمة حرب

قصف المستشفيات في غزة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية