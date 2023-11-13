نظر حكم جديد لمتهمين "كفن عين شمس" في قضية قتل سابقة

تنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، حكم جديد ضد المتهمين الرئيسين في قضية كفن عين شمس، وهو حكم في القضية رقم 29656 لسنة 2007 جنايات عين شمس، المقيدة بالرقم 1709 لسنة 2007 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها كلا من :

١ - أحمد إسماعيل حامد أحمد حلاوه

٢ - وليد إسماعيل حامد أحمد حلاوه

لاتهامهم في عام 2007 بقتل أحد الأشخاص وصدر الحكم السابق غيابياً 15 سنة مع الشغل، وقدم محامي المتهمين عمل إعادة اجراءت المحاكمة.



وكانت محكمة الجنايات قضت على المتهمين في القضية الرئيسية وهي تقديم الكفن التي قدموا بها إلى المحاكمة الجنائية بالسجن المشدد ما بين 10 سنوات إلى 5 سنوات، والتي كان من ضمنها المتهمين سالفا الذكر.

وفي اتهامهم مع آخرين بقضية كفن عين شمس، كانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة بعد تورطهم في عدد من القضايا ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال، ومخالفات البناء، وعاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المتهمين بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في أحداث تقديم الكفن بعين شمس للجنايات أنهم خطفوا المجني عليهم بطريق التحايل، وهددوا عائلتهم بإيذائهم وذويهم وقتلهم وحرق المركب الخاصة بهم، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى.