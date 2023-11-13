بـ27 جنيهًا.. توزيع سكر بأسعار مخفضة في قرى دشنا

وفرت الوحدة المحلية لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، كميات كبيرة من السكر، بأسعار مخفضة، وتوزيعها على المواطنين بالوحدات المحلية بكل قرى المركز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس المركز.

كما وفرت الوحدة المحلية كميات كبيرة من السكر، وتم الإشراف على توزيع الكميات بمعرفة رؤساء الوحدات المحلية ومفتشي التموين، كما يجرى الإمداد بكميات أخرى وتحديد كمية لكل فرد، لضمان العدالة في التوزيع.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، حمادة صلاح جيلاني، أنه تم التنسيق مع التموين لتوفير الكميات المطلوبة، والتي ستعمل على سد حاجة الأهالي من احتياجاتهم لكميات السكر، بسعر الكيلو 27 جنيها للكيلو.

وأشار جيلاني، إلى أنه تم عمل حملات تموينية مكبرة، بنطاق الوحدة المحلية، لضبط المخالفات التموينية، والتي تشمل الغش ومخالفة التسعيرة، بالإضافة إلى المحتكرين للسلع الأساسي، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين، بكافة أجهزتها، لعدم المغالاة ورفع الأسعار على المواطنين من أجل تحقيق الصالح العام.

جدير بالذكر، أن محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، أكد على أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وافق في اتصال هاتفي معه، على ضخ 70 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيها للكيلو، بمنافذ المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك 58 منفذا على مستوى المراكز والمدن، فضلا عن 106 مقرات للجمعيات التعاونية الاستهلاكية.