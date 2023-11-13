مدير مستشفى الشفاء ينفي الرواية الإسرائيلية حول رفض استلام الوقود: "الكمية لن تكفي 15 دقيقة"

نفى مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مزاعم إسرائيلية بأن المستشفى رفض الحصول على إمدادات الوقود تحت ضغط من حركة حماس، ووصف المدير محمد أبو سلمية هذه الاتهامات بأنها "كذب وافتراء"، وفقا لما نقلته فضائية العربية.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حركة حماس، التي تحكم غزة، منعت المستشفى من استخدام 300 لتر من الوقود وضعها جنود إسرائيليون في حاويات بجوار المستشفى مساء السبت.

ولم ينف أبو سلمية التقارير المتعلقة بالحاويات، غير أنه قال إن الكمية لن تكفي لتشغيل مولدات المستشفى "لمدة خمس عشرة دقيقة".

وتابع أيضا أن فريقه كان يخشى التعرض لإطلاق النار إذا غادروا المستشفى لأخذ الحاويات.

وأضاف مدير المستشفى أنه لو كانت إسرائيل تريد حقا توفير الوقود، لكان بإمكانها إرساله بالتعاون مع الصليب الأحمر أو أي منظمة دولية أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، إن الوحدة الإسرائيلية لتنسيق أعمال الحكومة في المناطق، المسؤولة عن الاتصالات مع الفلسطينيين، تحدثت إلى المستشفى قبل إنزال الحاويات. وقال "إنهم لم يأخذوا الوقود بعد، وأن حماس ربما تكون منعتهم من ذلك".