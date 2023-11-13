مرشدان مصريان مقيمان بلندن يروجان لمصر ببورصة السياحة

شارك عدد من المرشدين السياحيين المصريين المقيمين في بريطانيا، ببورصة لندن الدولية للسياحة، بهدف المساهمة في جذب المشاركين للجناح والمنتجات المصرية السياحية، وشرح مدى الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر، لكافة المتوافدين على المعرض الدولي.

وقال محمد محمود، أحد المرشدين السياحيين المصريين، إن مصر تنعم بمميزات سياحية ليس لها مثيل في العالم وان السوق الإنجليزي يعد من أكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وبخاصة شرم الشيخ، وكان يحتل المرتبة الثانية لعدد الحركة الوافدة خلف السوق الروسي لسنوات طويلة بما يصل لنحو ٢ مليون سائح في العام.

وأضاف أن المرشدين المصريين المقيمين في بريطانيا، استغلوا إجادتهم للغات متعددة في المشاركة بالمعرض الدولي ودعم جهود هيئة تنشيط السياحة المصرية الترويجية من خلال التواجد والتحدث مع الحاضرين من شركات ووكلاء السفر والطيران من مختلف دول العالم، مطالبا بالتعاون الجاد مع الهيئة لمد المرشدين المقيمين بالخارج بأحدث فيديوهات تسجيلية مصورة للسائحين بمصر، وصورا حديثة للكثافة السياحية في المدن المختلفة، لاستخدامها في الترويج بالخارج وتأكيد أمن واستقرار المقصد المصري، رغم الأحداث الجارية على البوابة الشرقية.

ونوه إلى أن الإعلام الأجنبي يوصل صورة غير حقيقية عن الشرق الأوسط، ويبث مخاوف لدى المواطنين بالحديث عن عدم استقرار المنطقة بالكامل على خلاف الحقيقة، ما يؤدي لتراجع الحركة، داعيا لاستغلال كافة الأدوات المتاحة لتحسين الصورة الذهنية لدى السائح الأجنبي، وبخاصة السوق الإنجليزي الهام والذي يقبل على مصر بكثرة.

من جانبه قال ماهر سليمان، مرشد سياحي مقيم بلندن، إن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا لم تعد كما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ويجب مراعاة ذلك في وضع برامج سياحية لجذب السائحين الأجانب، ومحاولة تخفيض الأسعار حتى تستطيع لعائلات السفر بالكامل مثلما كان يحدث في السابق، مشيرا لأهمية توفير خطوط طيران شارتر مباشرة للقاهرة حيث يرغب الكثيرين في زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في القاهرة الكبرى، ولا يوجد وسيلة موفرة اقتصاديا سوى الذهاب لشرم الشيخ والقيام برحلة "أوفر داي" للقاهرة بالأتوبيس والعودة في نفس اليوم، وهي رحلة شاقة للغاية.