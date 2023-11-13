اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) بتهمة محاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 ملايين جنيه ).

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

