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الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

 إستمراراً لجهود
 إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم
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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) بتهمة محاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 ملايين جنيه ). 
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى