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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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24 ألف طالب يؤدون الاختبارات إلكترونيا في 76 مقرر بجامعة القناة

23552 طالب وطالبة
23552 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات إلكترونيا ..ً.. في 76 مق
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صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس  حيث أدى طلاب كلية الطب البيطري و كلية الآداب و التجارة امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول إلكترونيا.
كما يؤدي طلاب كلية الطب الفرقة الخامسة الامتحانات النهائية، و ذلك في الفترة من 12سبتمبر و حتى 
17 نوفمبر 2023، وبلغ إجمالي عدد المقررات 76 مقرر و عدد الطلاب 23552 طالب وطالبة.

وفي سياق متصل - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية شملت كليات التربية، والحاسبات والمعلومات، ومعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، حيث اطمأن على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مؤكدًا حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

جدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية يتم إجراؤها في جامعة قناة السويس باستخدام منظومتين.. منظمومة Gourmet تحت إشراف الجامعة و يتم اختبار طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتجارة وفق هذه المنظمومة، حيث تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات على استخدامها والتعامل من خلالها.

وأيضا تقوم جامعة قناة السويس باستخدام منظمومة  MKCL  للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، و يؤدي طلاب كليات الطب البيطري الاختبارات وفق هذه المنظومة، وتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على استخدامها والتعامل بها.

هذا وتم تدريب فريق الاختبارات الإلكترونية بالجامعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات علي إدارة منظمومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

ويتم أداء الاختبارات الإلكترونية تحت إشراف الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية، و نائب المدير التنفيذي الدكتورة دعاء حسني، و فريق المهندسين برئاسة المهندس حسن فريد، و فريق وحدات الاختبارات الإلكترونية بكليات الطب و الطب البيطري والآداب و التجارة، والتربية و الفريق الإداري بالمركز الأستاذ خالد غريب محمد والأستاذ حسام إبراهيم خليل محمد و الأستاذ أحمد حسني.

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