الهلال الأحمر: قصف وانفجارات عنيفة في محيط مستشفى القدس بغزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل اطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، الى حين تمكنها من مواصلة المسير بسبب خطورة الاوضاع في محيط المستشفى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت أمس الأحد، عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.

في حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء أكثر من 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.