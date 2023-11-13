قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شاب لاتهامه بقتل اخر 15يوم على ذمة التحقيق وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة تحريات التكميلية للمباحث .
واستمعت النيابة الى عدد من شهود العيان حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير الصفه التشريحية .
نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على متهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج حيث كشفت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة احد معارفه وتم ضبطه .
تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح .
قام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه.
حوادث وقضايا
تجديد حبس شاب قتل آخر في المرج
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شاب لاتهامه بقتل اخر 15يوم على ذمة التحقيق وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة تحريات التكميلية للمباحث .
قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شاب لاتهامه بقتل اخر 15يوم على ذمة التحقيق وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة تحريات التكميلية للمباحث .