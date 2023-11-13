تجديد حبس شاب قتل آخر في المرج

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس شاب لاتهامه بقتل اخر 15يوم على ذمة التحقيق وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة تحريات التكميلية للمباحث .

واستمعت النيابة الى عدد من شهود العيان حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير الصفه التشريحية .

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على متهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج حيث كشفت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة احد معارفه وتم ضبطه .

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور علي جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح .

قام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه.