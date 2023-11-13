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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد اليوم الدراسي بمدرسة الطليعة الابتدائية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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اجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة اليوم، بمدرسة الطليعة الابتدائية بنطاق حي غرب، للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة والتأكد من توفير مناخ تعليمي جيد داخل المدارس الحكومية.

وتفقد المحافظ فصول المدرسة البالغ عددها 20 فصلا وتضم إجمالي 975 طالبا وطالبة، كما استفسر من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم على خلق مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة  جاكلين عازر نائب المحافظ، وعادل حسين مدير عام إدارة غرب التعليمية، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وامال  ابراهيم السيد مديرة مدرسة الطليعة الابتدائية.

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