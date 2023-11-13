مدير مستشفى الشفاء: أصبحت مقبرة للجميع ويتم قصف أي شخص يحاول المغادرة

قال مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، اليوم الاثنين، إن كارثة حقيقية تحل بالمستشفى حيث إن آخر محطة أكسجين توقفت عن العمل لدينا عند الثالثة فجرا.

وأضاف أبو سليمة في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوقود نفذ تماما، ووضع المرضى على المحك وكل دقيقة ستسمعون زيادة عدد الوفيات، بما في ذلك الأطفال الخدج.

وأشار إلى أننا لا نستطيع فعل أي شيء لأي مصاب لأن المستشفى أصبحت الآن بدون كهرباء وماء وأكسجين، موضحا أن مستشفى الشفاء اليوم بهذا الوضع عبارة عن مقبرة للجميع.

ولفت إلى أن هناك 650 ما بين مريض وجريح، 50 مريض في غسيل الكلى، 36 من الأطفال خدج، مشيرا إلى أنه يتم قصف أي شخص يغادر المستشفى، وبالأمس حاول بعض النازحون الخروج تم قصفهم وأصيب 10.