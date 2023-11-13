محافظ الغربية يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفدا برلمانيا من أعضاء لجنتي الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الذى يزور محافظة الغربية اليوم لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ورحب محافظ الغربية، بالوفد البرلماني، مستعرضا أهم ما تتميز به المحافظة، لاسيما في قطاع الزراعة.

وأكد رحمى، أن محافظة الغربية هى محافظة زراعية في الأساس وأن نسبة ٨٢ في المائة من مساحتها مازالت خضراء رغم محاولات التعدى على الأرض الزراعية التي يتم مواجهتها بحسم خلال الفترة الحالية.

وأضاف، نتميز بزراعة القمح والقطن والأرز بالإضافة إلي الكتان ، ولدينا اكتفاء ذاتى من تلك المحاصيل.

وتابع، لدينا ٤٦ قرية منتجة بالغربية، في مختلف الأنشطة والمجالات، بالإضافة إلي قطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

واستعرض المحافظ فيديو عن المشروعات التى تمت بالمحافظة وما تم بها من تطوير.

ومن جانبه أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بما تشهده محافظة الغربية من مشروعات وإنجازات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك قفزات تتم في المحافظة.

وأشار الجبلي، إلي اهتمام اللجنة بملف القطن المصرى، لاسيما وأنه يعيش في وجدان كل مصرى.

وأكد الجبلي، أن خطوات الدولة في تطوير صناعة الغزل وإنشاء أكبر مجمع للغزل والنسيج في العالم أمر يدعو للفخر، وهو ما استدعى اللجنة لزيارته، لاسيما وأن تلك النهضة تنقلنا للجمهورية الجديدة.

وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، نحاول من خلال الدراسة المقدمة إحياء زراعة القطن المصرى.

وأضاف السباعى، نستهدف من زيارة مدينة المحلة مشاهدة تطوير صناعة الغزل والنسيج واستكمال الصورة لإخراج الدراسة في النهاية بشكل كامل من مختلف المحاور.

وقال النائب سيد عبد العال، أن القطن من العلامات المميزة لمصر ، وأن ما تشهده الغربية من تنوع يأتى بسبب الإرادة والعزيمة لدى الدولة حاليا.

وقالت النائبة نهى الشريف، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أن ما تشهده المحافظة من إنجازات ملموسة يدعو للفخر، مشيرة إلي أن التوقيت الحالي فرصة ذهبية حاليا للتوسع في الإنتاج المحلي وإعادة النظر في المنتجات الوطنية، ما يمثل فرصة لاستغلال القطن المصرى.

وقال النائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية ونائب الغربية، أن محافظة الغربية تنافس عالميا في بعض المنتجات، وتتميز بالأرز .

وأشار إلي نجاح محطة سخا التابعة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف من الأرز تستهلك نصف كميات المياه وتعطى جودة عالية.

ويضم الوفد البرلمانى، المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبد العظيم خبير ومستشار اللجنة المشتركة بشأن دراسة ملف القطن، وحسن الأشوح أمين لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وأحمد عبد الواحد وإيمان عبد السلام من أمانة اللجنة.