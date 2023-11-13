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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

زعيم الأغلبية: الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع

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كشف الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إحصائية أطفال الشوارع في مصر، مؤكدا أنه لا يوجد غير 16300 طفل شوارع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.

وأكد أن الدولة اتخذت إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة،  وأن هناك تعامل فوري من خلال فرق التحرك السريع في حال الإبلاغ، ويتم حل مشكلاتهم في الصحة والتعليم والدعم النفسي.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الطفل تأت في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.
 

الدكتور عبد الهادى القصبى مستقبل وطن اطفال الشوارع