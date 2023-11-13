لقاء جماهيري لتعزيز المشاركة في انتخابات الرئاسة بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إنه انطلقت اليوم فعاليات الحملة القومية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن حيث انطلقت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والذي أكد خلالها الحث علي ضرورة أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل من خلال الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع باعتبار ذلك واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجب المواطنة لمزيد من الإستقرار والنهوض بالوطن.

و أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إنه لا بد من النزول في الإنتخابات الرئاسية المقبلة مع المساهمة في توعية فئات المجتمع باعتبارهم عنصر حيوي وفعال حيث تشهد مصر مرحلة من مراحل التطور الديمقراطي يطلق عليها مرحلة التحول الديمقراطى وفيها يتم التأكيد علي توسيع وتعزيز المشاركة السياسية .

وقال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط إنه تم تنفيذ حملة تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت ريادة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضه ورندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع.

وتم اليوم تنفيذ اللقاء الثاني من الحملة بمركز شباب السعيدية البحرية إدارة شباب كفر سعد تنفيذ محمد العزبي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط إنه تعد المشاركة السياسية في الانتخابات بمستوياتها المتعددة اختبار لمدي ديموقراطية النظام السياسي الحاكم ،حيث تعتبر نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات مؤشرا هاما علي ديموقراطية النظام السياسي ومن ثم فإنه كلما زادت نسبة المشاركة السياسية دل ذلك علي ديموقراطية النظام السياسي .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط أن مصر تعيش مرحلة من مراحل التطور الديموقراطي ، يطلق عليها مرحلة التحول الديموقراطي ، وفيها يتم التأكيد علي توسيع وتعزيز المشاركة السياسية .