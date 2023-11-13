بعد تسجيل 30 ألف زلزال خلال ثلاثة أسابيع.. بركان وشيك في آيسلندا

أكد خبراء مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن اندلاع بركان قد يستمر "لأسابيع"، حيث تم تسجيل 30,000 زلزال منذ بداية النشاط الزلزالي قبل ثلاثة أسابيع.

أعلنت السلطات في آيسلندا حالة الطوارئ مع تهديد باندلاع ثوران بركاني "وشيك" يمكن أن يُلغي تمامًا بلدة غريندافيك.

وفي حديثه عن الاختلافات المحتملة بين هذا الاندلاع واندلاع عام 2010 الذي تسبب في اضطرابات سفر خطيرة، قال إنه سيكون الموقع مختلفًا.

"أولاً، لا يوجد غطاء جليدي في الأعلى وليس بركان انفجاريًا، لذا لن يكون هناك انفجار انفجاري للرماد البركاني في الغلاف الجوي. سيكون هذا ثوران بركاني ينتج الحمم على طول سلسلة من الكسارات وهذا سيكون الخطر الرئيسي. يمكن أن يكون هناك ثوران لا ينتهي لأسابيع مما يعني أن الطرق وغيرها من أشكال البنية التحتية قد تكون في خطر في نهاية المطاف."

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي أن هناك "مخاطر كبيرة" من حدوث ثوران نتيجة لحجم الاندفاع الصهري تحت الأرض وسرعة حركته.