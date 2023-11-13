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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. اللواء محمد الغباري: الاحتلال عجز عن تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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قال اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الاحتلال عجز عن تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، موضحًا أن الاجتياح هو أن يكون الهجوم شاملا وتنفيذ المهمة البرية في يوم أو يومين ثم ينتهي الأمر.

وأضاف "الغباري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال لم يستطع تنفيذ الاجتياح نتيجة أن المقاومة التي قدرها أكبر مما يتخيل، لذلك، فقد هدم ودمر البيوت بزعم أن البنية التحتية لحماس أسفل مدينة غزة.

وتابع: "العدو هدم البيوت ولم يعد في إمكانه تنفيذ الاجتياح  ومن هنا جاءت فكرة التقطيع، أي دخول غزة من اتجاهات كثيرة حتى يكون هذا الدخول سهلا، إلى أن أحكم الحصار وبدأ يدخل الجرافات للتعامل مع مصادر النيران مع الدبابات، وكل ذلك يستغرق وقتا طويلا، لذلك فإن هذه الحرب ستكون طويلة ولن تنتهي سريعا، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من تنبأ بطول أمد الحرب".

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