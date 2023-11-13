رئيس "الطاقة الذرية": المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة يأتي متواكبا مع اهتمام الدولة بدعمها

قال الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية إنه تم افتتاح المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية في دورته الثلاثين والذي يعقد في اسوان وللمرة الأولى في افريقيا ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشار "الحاج" إلى أن هذا المؤتمر يأتي متواكبا مع اهتمام الدولة بدعم وتمكين المرأة المصرية وتفعيل دورها في كافة قطاعات الدولة بما يضمن استغلال قدراتها في دعم خطط التنمية وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى يحرص دائماً على تقلد المرأة المصرية للمناصب القيادية المختلفة لجدارتها وتميزها ولهذا فقد حظيت المرأة بمكتسبات عديدة على كافة الأصعدة تجسدت فى إعلان عام 2017 عاماً للمرأة وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية في دورته الثلاثين بحضور اللواء أشرف عطية محافظ اسوان والدكتور شوكت عبد الرازق رئيس قطاع افريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمهندس هشام كمال رئيس مجلس ادارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس احمد صدقي رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء مصر العليا، والمهندس أشرف المحمدي رئيس هيئة السد العالي وخزان اسوان.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية أن المؤتمر يناقش على مدار أربعة ايام دور المرأة في المجالات النووية المختلفة والتي تشمل نشر الثقافة النووية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات النووية وتوظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في قطاعات الطب النووي والعلاج بالإشعاع وإنتاج النظائر المشعة والأمن الغذائي .

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية محافظ اسوان بضيوف المحافظة من مسئولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسيدة دومينيك مليو رئيس المنظمة العالمية والسيدة سهير قراعه رئيس المنظمة المصرية والإفريقية للمرأة في الطاقة النووية والسادة ممثلي المنظمة من الدول المشاركة في المؤتمر.

وأشاد المحافظ بما تقوم به منظمة "المرأة في الطاقة النووية" من جهود لتشجع السيدات العاملات في قطاع الطاقة النووية وتعميق ونشر فهم الدور الرائد للنساء في هذا القطاع الهام الذي يدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

واضاف المحافظ ان المحافظة تولى المرأة الأسوانية مكانة كبيرة وتدعمها لتولي العديد من المناصب القيادية، ومن الجدير بالذكر أن المحافظة قد حققت المراكز الأولى في العديد من المنافسات على المستوى المحلى والدولي بفضل جهود المرأة وكان أخرها حصول المحافظة على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الأسبوع الماضي عن مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ليتأهل هذا المشروع للمشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ COP28 بدولة الإمارات.

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