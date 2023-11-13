بالفيديو.. رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: مستشفيات كثيرة خرجت من الخدمة لعدم توفر الوقود

قال المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قطع جميع مصادر التيار الكهربائي عن قطاع غزة، حيث قطع مصادر الطاقة القادمة من شركة كهرباء إسرائيل والوقود الذي يشغل محطة إنتاج الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأضاف "ظافر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "أن القصف الإسرائيلي أدى إلى خسارة 100% من مصادر الطاقة المستدامة، فأضطررنا إلى العمل على تشغيل المولدات الاحتياطية الموجودة في المستشفيات والمناطق الحساسة ومراكز الإيواء التابعة للأونروا، حيث تم الاعتماد عليها لفترة طويلة ما أدى إلى نفاد كمية كبيرة من المخزون.

وتابع: "أن هناك مستشفيات كثيرة خرجت عن الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود لكثير من المولدات، وفي أونروا توجد أزمة وقود، وبالتالي فقد تمت المطالبة بتوفير الوقود لإنقاذ الجرحى والمصابين الموجودين في المستشفيات".

وأكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: "في الآونة الأخيرة، لاحظنا أن إسرائيل تستهدف المستشفيات أيضا حتى المرافق الحساسة للمستشفيات، وكان هناك عرض بإدخال 2000 لتر وقود من قبل الجانب الإسرائيلي ثم خفضوه إلى 300 لتر وهو ما يلزم لتشغيل مولد واحد لمدة ساعتين أو 3 ساعات".