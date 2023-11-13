لفته إنسانية من ريال مدريد وفينيسيوس

كشفت بعض الصحف الإسبانية عن اللفتة الرائعة التى قدمها ريال مدريد وفينيسيوس جونيور تجاه إحدى الأطفال من مشجعات الميرنجي عقب مباراة فالنسيا، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن طفلة من مشجعات الملكى رفعت لافتة تطلب خلالها قميص فينيسيوس جونيور نجم الريال، كما أن اللاعب لاحظها ووعدها عبر إشارة بأنه سينفذ طلبها لاحقًا.

واكدت الشبكة، أن بين شوطي المباراة خلع فينيسيوس قميصه وألقاه تجاه الطفلة في المدرجات، حيث التقطه مسؤول الأمن وحاول إيصاله لها، قبل أن يسرع مشجع آخر ويخطفه.

وكشفت الصحيفة أن الطفلة دخلت في حالة من البكاء، كما انزعج باقي المشجعين من تصرف الشخص الذي بادر بخطف القميص من الطفلة.

وذكر والد الطفلة أن هذه القصة وصلت إلى ريال مدريد، الذي تواصل معه وحصل على اسمه وعنوانه لإرسال قميص آخر.

كما علم فينيسيوس جونيور بما حدث مع الطفلة وطلب أيضا المشاركة بإرسال قميص آخر لها.

